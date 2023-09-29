Аян Бейсенбаев завоевал "бронзу" Азиатских игр в триатлоне

Один из лидеров сборной Казахстана по триатлону Аян Бейсенбаев завоевал бронзовую медаль Азиатских игр-2022, которые в эти дни принимает китайский Ханчжоу, передает NUR.KZ.

Казахстанский спортсмен финишировал третьим в индивидуальных соревнованиях. Он преодолел дистанцию за 1:52:25.

На первую ступень пьедестала поднялся японец Кенжи Ненер - 1:50:54. Второе место занял его сокомандник Макото Одакура - 1:51:49.

Казахстанец Темирлан Темиров завершил свое выступление на шестом месте.

Таким образом, в активе сборной Казахстана на данный момент уже 23 медали (3 "золота", 3 "серебра", 17 "бронз"). В медальном зачете наши спортсмены занимают 11 место.

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