Аян Бейсенбаев завоевал "бронзу" Азиатских игр в триатлоне

Один из лидеров сборной Казахстана по триатлону Аян Бейсенбаев завоевал бронзовую медаль Азиатских игр-2022, которые в эти дни принимает китайский Ханчжоу, передает NUR.KZ.
Казахстанский спортсмен финишировал третьим в индивидуальных соревнованиях. Он преодолел дистанцию за 1:52:25.
На первую ступень пьедестала поднялся японец Кенжи Ненер - 1:50:54. Второе место занял его сокомандник Макото Одакура - 1:51:49.
Казахстанец Темирлан Темиров завершил свое выступление на шестом месте.
Таким образом, в активе сборной Казахстана на данный момент уже 23 медали (3 "золота", 3 "серебра", 17 "бронз"). В медальном зачете наши спортсмены занимают 11 место.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2038688-ayan-beysenbaev-zavoeval-bronzu-aziatskih-igr-v-triatlone/