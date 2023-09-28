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Казахстан приблизился к десятке лучших в медальном зачете Азиатских игр

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Золотая медаль Азиатских игр-2022
Золотая медаль Азиатских игр-2022. Фото: Нургали Жумагазы

Сегодня, 28 октября, казахстанские спортсмены завоевали девять наград на Азиатских играх-2022 в китайском Ханчжоу. Однако попасть в число десяти сильнейших в медальном зачете не удалось, передает NUR.KZ.

Победителями сегодня стали представители команды по стендовой стрельбе Асем Орынбай и Эдуард Ещенко (скит, смешанные команды), а также Зухра Ирназарова, завоевавшая золотую награду в пулевой стрельбе (движущиеся мишени, 10 метров). Женская команда Казахстана по пулевой стрельбе заняла второе место в стрельбе по движущейся мишени (10 метров).

Шесть бронзовых медалей завоевали таеквондисты Джансель Дениз и Смайыл Дуйсебай, пловец Адильбек Мусин, гимнаст Нариман Курбанов, мужские команды по пляжному волейболу и фехтованию на сабле.

Соревновательный день Казахстан завершил с 22 наградами (3 золота, 3 серебра и 16 бронз). В медальном зачете наша сборная занимает 11 промежуточное место. Напомним, днем ранее наша сборная была на 12 строчке.

Лидирует Китай (90-51-26). Следом идет Южная Корея (24-23-39). Замыкает тройку лучших Япония (18-30-30).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2038663-kazahstan-priblizilsya-k-desyatke-luchshih-v-medalnom-zachete-aziatskih-igr/

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