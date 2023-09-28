Пловец Адильбек Мусин во второй раз завоевал "бронзу" на Азиаде-2022

В китайском городе Ханчжоу в рамках Азиатских игр-2022 состоялся финал в плавании на дистанции 50 метров баттерфляем с участием казахстанца Адильбека Мусина, передает NUR.KZ.

Казахстанский пловец преодолел дистанции за 23.44 секунды и завоевал бронзовую медаль. Первым на финише был кореец Инчул Баек, установивший рекорд Азиатских игр. Он проплыл за 23.29. Вторым стал сингапурец Зен Вей Теонг - 23.34.

Отметим, что днем ранее Адильбек Мусин завоевал бронзовую медаль на дистанции 100 метров брассом.

В данный момент в активе сборной Казахстана уже 22 медали (3 "золота", 3 "серебра", 16 "бронз").

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