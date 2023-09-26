Казахстан не смог улучшить позицию в медальном зачете Азиатских игр

Сегодня, 26 сентября, сборная Казахстана завоевала четыре на Азиатских играх-2022 в городе Ханчжоу (КНР). Однако это не помогло улучшить позиции в медальном зачете, передает NUR.KZ.

Напомним, сегодня серебряную медаль завоевала мужская команда Казахстана по пулевой стрельбе. На третью ступень пьедестала поднялись дзюдоист Нурлыхан Шархан, фехтовальщик Эльмир Алимжанов и смешанная команда Казахстана по пулевой стрельбе.

В данный момент в активе казахстанской сборной девять медалей (серебря и семь бронз). В медальном зачете Казахстан занимает 16 место.

Лидирует Китай. В активе сборной 53 золотых, 29 серебряных и 13 бронзовых наград. На втором месте Южная Корея - 14 золотых, 16 серебряных и 19 бронзовых медалей. Замыкает тройку лучших Япония - восемь "золота", 20 "серебра" и 19 "бронз".

Отметим, что днем ранее наша сборная занимала 15 место.

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