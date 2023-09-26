Стрелки принесли Казахстану "серебро" Азиатских игр-2022

Мужская сборная Казахстана по пулевой стрельбе завоевала серебряную медаль Азиатских игр-2022, которые проходят в китайском городе Ханчжоу (КНР), передает NUR.KZ.

Наши спортсмены стали вторыми в командных соревнованиях по стрельбе по движущейся мишени (10 метров). Сборную в этом виде представляли Андрей Худяков, Бахтияр Ибраев и Асадбек Назиркуляев.

На первом месте завершили выступление спортсмены из Южной Кореи. Замкнула тройку лучших сборная Индонезии.

Отметим, что теперь в активе сборной Казахстана семь медалей. "Серебро" принесла дзюдоистка Абиба Абужакынова, третьими стали дзюдоисты Магжан Шамшадин, Абылайхан Жубаназар, Эсмигуль Куюлова, стрелок Никита Чирюкин и смешанная команда Казахтана по пулевой стрельбе.

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