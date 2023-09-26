Казахстан завоевал шестую медаль на Азиатских играх-2022

Сегодня, 26 сентября, копилка сборной Казахстана пополнилась еще одной бронзовой медалью Азиатских игр-2022, которые проходят в Ханчжоу (КНР), передает NUR.KZ.

На этот раз казахстанские спортсмены проявили себя в пулевой стрельбе, став третьими в стрельбе из пневматической винтовки (10 метров) среди смешанных команд.

Медаль сборной принесли Ислам Сатпаев и Александра Ле. В матче за третье место наша команда оказалась сильнее Ирана.

Таким образом, Казахстан завоевал шестую медаль Азиатских игр. Ранее второй стала Абиба Абужакынова, Магжан Шамшадин, Эсмигуль Куюлова, Абылайхан Жубаназар отметились "бронзой" (все дзюдо), стрелок Никита Чирюкин занял третье место.

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