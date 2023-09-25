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Казахстанские дзюдоисты завоевали еще две медали Азиатских игр-2022

Опубликовано:

Абылайхан Жубаназар
Абылайхан Жубаназар. Фото: Жумагазы Нургали

Представители сборной Казахстана по дзюдо принесли в копилку еще две медали Азиатских игр-2022, которые в эти проходят в китайском городе Ханчжоу, передает NUR.KZ.

Так, на третью ступень пьедестала поднялась Эсмигуль Куюлова (до 63 килограммов). Она выиграла у Севинч Исоковой (Узбекистан), завоевав бронзовую награду.

В весовой категории до 81 килограмма Абылайхан Жубаназар отметился "бронзой". В схватке за третье место он выиграл у Мусо Собирова (Узбекистан).

В свою очередь Данияр Шамшаев свою схватку за третье место проиграл.

Таким образом, в активе сборной Казахстана уже пять медалей. Ранее Абиба Абужакынова стала второй, а Магжан Шамшадин третьим (оба дзюдо). Стрелок Никита Чирюкин показал третий результат.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2037986-kazahstanskie-dzyudoisty-zavoevali-esche-dve-medali-aziatskih-igr-2022/

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