Как прошла официальная церемония открытия XIX Летних Азиатских игр (фото)

В Ханчжоу состоялась торжественная церемония открытия Летних Азиатских игр, участие в котороых приняла и национальная сборная Казахстана, передает NUR.KZ.

Церемония открытия Азиатских игр проходила на Олимпийском стадионе.

Национальная сборная Казахстана. Фото: Olympic.kz/Тұрар Қазанғапов

Летние Азиатские игры пройдут с 23 сентября по 8 октября. В соревнованиях примут участие более 15 тысяч спортсменов из 45 стран. Они поборются за 481 медаль в 40 видах спорта.

Церемония открытия Летних Азиатских игр. Фото: Olympic.kz/Сали Сабиров

Национальная сборная Казахстана также приняла участие в церемонии открытия Азиатских игр и прошла маршем по Олимпийскому стадиону. Боксер Асланбек Шымбергенов и спортсменка Надежда Дубовицкая несли государственный флаг страны.

Национальная сборная Казахстана. Фото: Olympic.kz/Тұрар Қазанғапов

Церемония открытия Летних Азиатских игр. Фото: Olympic.kz/Тұрар Қазанғапов

Церемония открытия Летних Азиатских игр. Фото: Olympic.kz/Тұрар Қазанғапов

Церемония открытия Летних Азиатских игр. Фото: Olympic.kz/Тұрар Қазанғапов

Церемония открытия Летних Азиатских игр. Фото: Olympic.kz/Тұрар Қазанғапов

Церемония открытия Летних Азиатских игр. Фото: Olympic.kz/Тұрар Қазанғапов

Церемония открытия Летних Азиатских игр. Фото: Olympic.kz/Тұрар Қазанғапов

Церемония открытия Летних Азиатских игр. Фото: Olympic.kz/Тұрар Қазанғапов

Церемония открытия Летних Азиатских игр. Фото: Olympic.kz/Тұрар Қазанғапов

Напомним, в Азиатских играх примут участие более 500 казахстанских спортсменов.

Ранее мы рассказывали, что Государственный флаг Республики Казахстан был поднят во время церемонии поднятия флага в Олимпийском городке в Ханчжоу.

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