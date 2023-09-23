Как прошла официальная церемония открытия XIX Летних Азиатских игр (фото)

В Ханчжоу состоялась торжественная церемония открытия Летних Азиатских игр, участие в котороых приняла и национальная сборная Казахстана, передает NUR.KZ.
Церемония открытия Азиатских игр проходила на Олимпийском стадионе.
Летние Азиатские игры пройдут с 23 сентября по 8 октября. В соревнованиях примут участие более 15 тысяч спортсменов из 45 стран. Они поборются за 481 медаль в 40 видах спорта.
Национальная сборная Казахстана также приняла участие в церемонии открытия Азиатских игр и прошла маршем по Олимпийскому стадиону. Боксер Асланбек Шымбергенов и спортсменка Надежда Дубовицкая несли государственный флаг страны.
Напомним, в Азиатских играх примут участие более 500 казахстанских спортсменов.
Ранее мы рассказывали, что Государственный флаг Республики Казахстан был поднят во время церемонии поднятия флага в Олимпийском городке в Ханчжоу.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2037843-kak-proshla-ofitsialnaya-tseremoniya-otkrytiya-xix-letnih-aziatskih-igr-foto/