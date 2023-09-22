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Казахстан упустил две медали на чемпионате мира по греко-римской борьбе

Опубликовано:

Демеу Жадраев
Демеу Жадраев. Фото: olympic.kz

В Белграде (Сербия) проходит очередной соревновательный день чемпионата мира по греко-римской борьбе. В финальном блоке выступили два казахстанца, передает NUR.KZ.

Оба борца претендовали на бронзовую медаль. Однако попасть в число призеров мирового первенства не удалось.

В весовой категории до 55 килограммов Марлан Мукашев в схватке за третье место уступил Пойе Марзе из Ирана (3:6).

Также в схватке за третье место неудачу потерпел Демеу Жадраев (до 77 килограммов). Он проиграл Малхасу Амояну.

Таким образом, сборная Казахстана по греко-римской борьбе пока не смогла завоевать медали на текущем ЧМ.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2037787-kazahstan-upustil-dve-medali-na-chempionate-mira-po-greko-rimskoy-borbe/

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