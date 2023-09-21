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Жамиля Бакбергенова завоевала бронзовую медаль чемпионата мира по женской борьбе

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Жамиля Бакбергенова
Жамиля Бакбергенова. Фото: uww.org

Представительница команды Казахстана по женской борьбе Жамиля Бакбергенова стала обладательницей бронзовой медали чемпионата мира в Белграде (Сербия), NUR.KZ.

Она показала третий результат в весовой категории до 72 килограммов.

В схватке за третье место Бакбергенова встретилась с Натальей Стржалкой из Польши. Казахстанская спортсменка выиграла противостояние со счетом 4:1.

Таким образом, команда Казахстана по женской борьбе отметилась первой наградой на ЧМ.

Напомним, что Бакбергенова является двукратным серебряным призером ЧМ. Она становилась второй на мировом первенстве два года подряд.

Также в ее активе три победы на континентальном первенстве.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2037621-zhamilya-bakbergenova-zavoevala-bronzovuyu-medal-chempionata-mira-po-zhenskoy-borbe/

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