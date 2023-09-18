Нуркожа Кайпанов уступил в схватке за бронзу чемпионата мира по борьбе в Сербии

Казахстанский борец вольного стиля Нуркожа Кайпанов уступил в утешительной схватке японцу Даити Такатани в весовой категории до 74 килограммов, передает NUR.KZ.

Во второй соревновательный день чемпионата мира по борьбе в Сербии от Казахстана в утешительной схватке выступал Нуркожа Кайпанов. В олимпийском весе казахстанский борец вольного стиля бился не только за возможность выйти на поединок за бронзу, но и за лицензию на Олимпиаду.

На сербском ковре сильнее оказался соперник. Такатани забирает победу со счетом - 4:3 и поборется за бронзу.

Ранее, еще один представитель Казахстана в вольном стиле Азамат Даулетбеков принес Казахстану бронзовую медаль в весе до 86 килограммов и заработал первую лицензию на Летние Олимпийские игры в Париже - 2024 в борьбе.

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