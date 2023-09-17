Казахстанские борцы будут биться за выход в финал чемпионата мира

В Белграде (Сербия) продолжается чемпионат мира по борьбе. В очередной соревновательный день в полуфинал турнир пробились два казахстанских вольника, передает NUR.KZ.

Так, в четвертьфинале весовой категории до 57 килограммов победы добился Мейрамбек Картбай. Он оказался сильнее Николаса Штехеля. За выход в финале ему предстоит сразиться с Реем Хигучи.

Ризабек Айтмухан в свою очередь добился успеха в весе до 92 килограммов. Он выиграл у Фейзуллы Актюрка (Турция).

Отметим, что в весе до 86 килограммов сегодня, 17 сентября, за бронзовую медаль будет биться Азамат Даулетбеков. Его соперником будет Магомед Шарипов (Бахрейн).

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