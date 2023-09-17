Азамат Даулетбеков поборется за "бронзу" чемпионата мира по вольной борьбе

В городе Белград (Сербия) стартовал чемпионат мира по видам борьбы. В соревнованиях среди вольников за третье место сразится казахстанец Азамат Даулетбеков, передает NUR.KZ/

Борец претендует на награду в весовой категории до 86 килограммов.

За выход в финал казахстанский вольник потерпел поражение от Дэвида Морриса Тэйлора (США). Это позволило Даулетбекову побороться за третье место. Его соперник определится в утешительном раунде.

Отметим, что в финале за золотую медаль будут биться олимпийские чемпионы разных лет в лице упомянутого выше Тэйлора и борца из Ирана Хассана Яздани Черати.

Финальный блок состоится сегодня, 17 сентября.

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