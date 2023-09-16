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Без Сметова: кто из дзюдоистов представит Казахстан на Азиатских играх

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Данияр Шамшаев Азия чемпионы атанған сәт. Астана 2022 жыл
Данияр Шамшаев. Фото: olympic.kz

Тренерский штаб сборной Казахстана по дзюдо определился с составом на участие в летних Азиатских играх, которые пройдут этой осенью в Ханчжоу (КНР), сообщает пресс-служба Федерации.

За медали Азиады будут биться 14 казахстанских дзюдоистов.

"В настоящее время второй этап тренировки перед Азиатскими играми проводится в центре олимпийской подготовки "Жанашар" в Алматинской области. Национальная сборная команда Казахстана упорно готовится к Играм.

Конечно, нам было непросто сформировать команду, которая будет участвовать в Азиатских играх. Потому что в нашей команде сейчас высокая конкуренция в каждом весе. Несмотря на это, мы выбрали участников на основе их выступления на крупных соревнованиях, таких как Гран-при, Grand Slam с начала 2023 года. Мы приложим все усилия и будем достойно защищать честь нашей страны", - заявил главный тренер мужской сборной Казахстана по дзюдо Нурбол Сулейменов.

Состав выглядит следующим образом:

Мужчины: Магжан Шамшадин (60 кг), Гусман Кыргызбаев (66 кг), Данияр Шамшаев (73кг), Абылайхан Жубаназар (81 кг), Дидар Хамза (90 кг), Нурлыхан Шархан (100 кг), Галымжан Кырыкбай (+100 кг).

Женщины: Абиба Абужакынова (-48 кг), Галия Тынбаева (52 кг), Севара Нишанбаева (-57 кг), Эсмигул Куюлова (-63 кг), Анастасия Маякова (-70 кг), Аруна Жангельдина (-78 кг), Камила Берликаш (+78 кг).

Добавим, что Азиада пройдет с 23 сентября по 8 октября.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2036876-bez-smetova-kto-iz-dzyudoistov-predstavit-kazahstan-na-aziatskih-igrah/

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