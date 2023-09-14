Дмитрий Баландин: Всегда казалось, что стать олимпийским чемпионом в плавании в Казахстане нереально

Олимпийский чемпион Дмитрий Баландин оценил свой вклад в развитие казахстанского спорта. Также именитый пловец рассказал о своей деятельности после завершения карьеры, передает NUR.KZ.

"У меня нет такого, чтобы я прям чувствовал, что внес большой вклад в наш спорт. Конечно, я его внес, но чувствую это больше по детям, которые приходят в плавание. Я рад, что пробил им дорогу. У меня, когда начинал заниматься спортом, не было таких мыслей, что могу стать олимпийским чемпионом.

Мне всегда казалось, что в Казахстане это нереально. Сейчас же детям в этом плане проще. Они видели и знают, что это возможно. И думаю, что такая ситуация не только в плавании, но и в других видах спорта. Начинающие спортсмены видят, что все возможно, главное - это работать",- озвучил Баландин.

Также Дмитрий Баландин назвал главную особенность казахстанского спорта, а также рассказал о своей деятельность после завершения спортивной карьеры.

"История казахстанского спорта насчитывает большое количество олимпийских чемпионов, призеров. И сейчас я также могу сказать, что у нас растет молодое поколение. Есть те, кто проявляет себя на Олимпийских играх не только в тех видах спорта, которые уже стали в Казахстане традиционными: бокс, борьба, тяжелая атлетика.

Это одна из основных особенностей казахстанского спорта на сегодняшний день. Есть успехи во фристайле-могул, легкой атлетике, плавании. Постепенно развиваются те виды, которые, скажем, не являются основными. Это большой и важный шаг.

Я же сейчас нахожусь на бортике, тренирую. Больше занимаемся сейчас молодежной командой - в основной сборной тренеров достаточно. Вот. Помогаю молодежи, но и с национальной командой тоже работаю. Так что на данный момент участвую непосредственно в развитии нашего спорта".

Напомним, Дмитрий Баландин стал олимпийским чемпионом в 2016 году в Рио. Он выиграл финальный заплыв на 200 метров брассом.

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