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Казахстанские шахматистки вернулись на родину после триумфа на чемпионате мира

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Сборная Казахстана по шахматам
Сборная Казахстана по шахматам. Фото: Пресс-служба дирекции развития спорта

В столице встретили женскую сборную Казахстана по шахматам после исторической медали на командном чемпионате мира в Польше, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Дирекции по развитию спорта.

В страну вернулись казахстанские шахматистки, которые завоевали серебряную медаль на IX женском командном чемпионате мира, проходившем в польском Быдгоще. В аэропорту Астаны спорстменок и тренеров встречали родственники, друзья и журналисты.

"Многие эксперты назвали наших шахматисток «сюрпризом» чемпионата мира в Польше. Среди них особенно выделяется Алуа Нурманова. Далее опытные Жансая Абдумалик и Динара Садуакасова дополнят команду на Азиатских играх. Наши основные оппоненты — Китай и Индия — также находятся в состоянии повышенной готовности», — заявил главный тренер команды Павел Коцур в интервью представителям СМИ.

Лидер женской сборной Бибисара Асаубаева сразу из Польши уехала на очередные соревнования в Германию.

Следует отметить, что в этом году Казахстан впервые завоевал призовое место на командном чемпионате мира среди женщин.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2036447-kazahstanskie-shahmatistki-torzhestvenno-vernulis-na-rodinu-posle-triumfa-na-chempionate-mira/

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