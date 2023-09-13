Казахстанские шахматистки вернулись на родину после триумфа на чемпионате мира

В столице встретили женскую сборную Казахстана по шахматам после исторической медали на командном чемпионате мира в Польше, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Дирекции по развитию спорта.
В страну вернулись казахстанские шахматистки, которые завоевали серебряную медаль на IX женском командном чемпионате мира, проходившем в польском Быдгоще. В аэропорту Астаны спорстменок и тренеров встречали родственники, друзья и журналисты.
"Многие эксперты назвали наших шахматисток «сюрпризом» чемпионата мира в Польше. Среди них особенно выделяется Алуа Нурманова. Далее опытные Жансая Абдумалик и Динара Садуакасова дополнят команду на Азиатских играх. Наши основные оппоненты — Китай и Индия — также находятся в состоянии повышенной готовности», — заявил главный тренер команды Павел Коцур в интервью представителям СМИ.
Лидер женской сборной Бибисара Асаубаева сразу из Польши уехала на очередные соревнования в Германию.
Следует отметить, что в этом году Казахстан впервые завоевал призовое место на командном чемпионате мира среди женщин.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2036447-kazahstanskie-shahmatistki-torzhestvenno-vernulis-na-rodinu-posle-triumfa-na-chempionate-mira/