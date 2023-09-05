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Казахстан подаст заявку на проведение этапа Кубка мира по биатлону в Щучинске

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Мужская эстафета на этапе Кубка мира-2023 в Эстерсунде
Мужская эстафета на этапе Кубка мира-2023 в Эстерсунде. Фото: Christian Manzoni/NordicFocus/Getty Images

В Щучинске состоялся летний чемпионат Азии по биатлону. Сборная Казахстана завоевала на турнире 51 медаль. Также после ЧА было сообщено о готовности принять один из этапов Кубка мира, сообщает пресс-служба Союза биатлонистов РК.

В континентальном первенстве приняли участие спортсмены из пяти стран. На старт вышли представители Казахстана, Кыргызстана, Индии, Монголии и Южной Кореи.

Около 130 биатлонистов в трех возрастных группах (взрослые, юниоры и юноши) разыграли 18 комплектов медалей в трех видах соревнований: индивидуальная гонка, суперспринт и спринт.

Казахстанские спортсмены завоевали 51 медаль (17 золотых, 18 серебряных и 16 бронзовых). Иностранные гости также показали себя: перспективный монгольский биатлонист Энхбат Энхсайхан сумел выиграть золотую и бронзовую медали в гонках среди юниоров, а в гонке среди юношей представитель Южной Кореи Йонгто Ким завоевал "бронзу".

В сообщении также говорится, что казахстанская сторона провела хорошую подготовку к соревнованиям и в октябре этого года подаст заявку на проведение одного из этапов Кубка мира в городе Щучинске.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2035381-kazahstan-podast-zayavku-na-provedenie-etapa-kubka-mira-po-biatlonu-v-schuchinske/

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