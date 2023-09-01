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Чемпионат мира по греко-римской борьбе: кто представит Казахстан на лицензионном турнире

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Борец Алмат Кебиспаев
Алмат Кебиспаев. Фото: Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан

Тренерский штаб сборной Казахстана по греко-римской борьбе определился с составом, который примет участие в лицензионном чемпионате мира в Белграде (Сербия), сообщает пресс-служба Федерации.

Казахстанские "классики" на предстоящем турнире будут представлены во всех весовых категориях. Состав выглядит следующим образом:

До 55 кг - Марлан Мукашев;

До 60 кг - Олжас Султан;

До 63 кг - Мухамедали Мамурбек;

До 67 кг - Алмат Кебиспаев;

До 72 кг - Ибрагим Магомадов;

До 77 кг - Демеу Жадраев;

До 82 кг - Диас Кален;

До 87 кг - Нурсултан Турсынов;

До 97 кг - Олжас Сырлыбай;

До 130 кг - Алимхан Сыздыков.

Добавим, что ЧМ пройдет с 16 по 24 сентября. В рамках турнира будут разыграны лицензии на участие в Олимпийских играх-2024 в Париже.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2034911-chempionat-mira-po-greko-rimskoy-borbe-kto-predstavit-kazahstan-na-litsenzionnom-turnire/

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