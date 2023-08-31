Объявлены имена борцов, которые выступят от Казахстана на Азиатских играх

Главные тренеры сборных Казахстана по вольной, греко-римской и женской борьбе озвучили составы на участие в Азиатских играх в Хачжоу (КНР), сообщает пресс-служба Федерации.
Отмечается, что казахстанские борцы будут биться за награды во всех весовых категориях. Ниже представлены итоговые составы.
Греко-римская борьба
60 кг Айдос Султангали
67 кг Мейиржан Шермаханбет
77 кг Азат Садыков
87 кг Максат Сайлау
97 кг Ислам Умаев
130 кг Алимхан Сыздыков
Женская борьба
50 кг Светлана Анкичева
53 кг Марина Седнева
57 кг Эмма Тисина
62 кг Ирина Кузнецова
68 кг Елена Шалыгина
76 кг Жамиля Бакбергенова
Вольная борьба
57 кг Рахат Калжан
65 кг Санжар Мухтар
74 кг Дархан Есенгали
86 кг Азамат Даулетбеков
97 кг Алишер Ергали
125 кг Юсуп Батырмурзаев
Добавим, что Азиада будет проходить с 23 сентября по 8 октября. Соревнования по борьбе состоятся в период с 4 по 7 октября.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2034720-obyavleny-imena-bortsov-kotorye-vystupyat-ot-kazahstana-na-aziatskih-igrah/