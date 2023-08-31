Объявлены имена борцов, которые выступят от Казахстана на Азиатских играх

Жамиля Бакбергенова. Фото: uww.org

Главные тренеры сборных Казахстана по вольной, греко-римской и женской борьбе озвучили составы на участие в Азиатских играх в Хачжоу (КНР), сообщает пресс-служба Федерации.

Отмечается, что казахстанские борцы будут биться за награды во всех весовых категориях. Ниже представлены итоговые составы.

Греко-римская борьба

60 кг Айдос Султангали

67 кг Мейиржан Шермаханбет

77 кг Азат Садыков

87 кг Максат Сайлау

97 кг Ислам Умаев

130 кг Алимхан Сыздыков

Женская борьба

50 кг Светлана Анкичева

53 кг Марина Седнева

57 кг Эмма Тисина

62 кг Ирина Кузнецова

68 кг Елена Шалыгина

76 кг Жамиля Бакбергенова

Вольная борьба

57 кг Рахат Калжан

65 кг Санжар Мухтар

74 кг Дархан Есенгали

86 кг Азамат Даулетбеков

97 кг Алишер Ергали

125 кг Юсуп Батырмурзаев

Добавим, что Азиада будет проходить с 23 сентября по 8 октября. Соревнования по борьбе состоятся в период с 4 по 7 октября.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2034720-obyavleny-imena-bortsov-kotorye-vystupyat-ot-kazahstana-na-aziatskih-igrah/