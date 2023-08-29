ЧМ по вольной борьбе: кто из казахстанцев будет биться за олимпийские лицензии

В сентябре Белград (Сербия) будет принимать лицензионный чемпионат мира по видам борьбы. Тренерский штаб сборной Казахстана назвал имена вольников, которые выступят на важном турнире, сообщает пресс-служба Федерации.
Страну на предстоящем ЧМ представят десять вольников. Состав выглядит следующим образом:
До 57 килограммов: Мейрамбек Картбай
До 61 килограмма: Осимжан Дастанбек
До 65 килограммов: Адиль Оспанов
До 70 килограммов: Санжар Досжанов
До 74 килограммов: Нуркожа Кайпанов
До 79 килограммов: Болат Сакаев
До 86 килограммов: Азамат Даулетбеков
До 92 килограммов: Ризабек Айтмухан
До 97 килограммов: Алишер Ергали
До 125 килограммов: Юсуп Батырмурзаев
Добавим, что ЧМ пройдет с 16 по 24 сентября. В рамках турнира будут разыграны лицензии на участие в Олимпийских играх-2024 в Париже.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2034475-chm-po-volnoy-borbe-kto-iz-kazahstantsev-budet-bitsya-za-olimpiyskie-litsenzii/