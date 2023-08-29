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ЧМ по вольной борьбе: кто из казахстанцев будет биться за олимпийские лицензии

Опубликовано:

Нуркожа Кайпанов
Нуркожа Кайпанов. Фото: olympic.kz

В сентябре Белград (Сербия) будет принимать лицензионный чемпионат мира по видам борьбы. Тренерский штаб сборной Казахстана назвал имена вольников, которые выступят на важном турнире, сообщает пресс-служба Федерации.

Страну на предстоящем ЧМ представят десять вольников. Состав выглядит следующим образом:

До 57 килограммов: Мейрамбек Картбай

До 61 килограмма: Осимжан Дастанбек

До 65 килограммов: Адиль Оспанов

До 70 килограммов: Санжар Досжанов

До 74 килограммов: Нуркожа Кайпанов

До 79 килограммов: Болат Сакаев

До 86 килограммов: Азамат Даулетбеков

До 92 килограммов: Ризабек Айтмухан

До 97 килограммов: Алишер Ергали

До 125 килограммов: Юсуп Батырмурзаев

Добавим, что ЧМ пройдет с 16 по 24 сентября. В рамках турнира будут разыграны лицензии на участие в Олимпийских играх-2024 в Париже.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2034475-chm-po-volnoy-borbe-kto-iz-kazahstantsev-budet-bitsya-za-olimpiyskie-litsenzii/

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