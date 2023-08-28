Самые меткие: сборная Казахстана по пулевой стрельбе завоевала золото и серебро чемпионата мира

Сборная Казахстана по пулевой стрельбе: Фото: Дирекция развития спорта МКС РК

Казахстанские спортсменки Зухра Ирназарова и Александра Садуакасова заняли двойной пьедестал на Чемпионате мира в Баку (Азербайджан) по пулевой стрельбе, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Дирекции развития спорта Комитета по делам спорта и физической культуры МКС РК.

В дисциплине "движущаяся мишень" на 10 метров Ирназарова в упорном противостоянии одолела другую казахстанку Александру Садуакасову. Итоговый счет 6:3 в пользу Зухры. Тройку лидеров замкнула представительница Украины Галина Авраменко.

«Сегодняшний день проходил в напряжении. Мы очень долго готовились к этому старту. Сегодня я каждый свой выстрел старалась стрелять лучше чем предыдущий. У меня тактика была такая. Благодаря предсоревновательным тренировкам я завоевала золотую медаль», - сказала Зухра в интервью пресс-службе Дирекции развития спорта.

Данная дисциплина не является олимпийской, но входит в программу предстоящих летних Азиатских игр в Ханчжоу-2023. На данный момент сборная Казахстана имеет 3 награды. Несколько дней назад Мария Дмитриенко и Даниил Почивалов (микст) стали бронзовыми призерами в стендовой стрельбе. Чемпионат мира в Баку завершится 1 сентября.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2034215-samye-metkie-sbornaya-kazahstana-po-pulevoy-strelbe-zavoevala-zoloto-i-serebro-chempionata-mira/