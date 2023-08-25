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Сборная Казахстана по стендовой стрельбе завоевала бронзу на чемпионате мира в Баку

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Сборная Казахстана по стендовой стрельбе
Сборная Казахстана по стендовой стрельбе: Фото:пресс-служба комитета спорта РК

Спортсмены сборной Казахстана Мария Дмитриенко и Даниил Почивалов в смешанном упражнении "трап-микс" с результатом 141 попадание из 150 завоевали бронзовую медаль, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу комитета спорта РК.

Казахстанская команда по стрельбе представлена сильнейшем составом во всех дисциплинах (винтовка, пистолет, движущаяся мишень, круглый стенд и траншейный стенд).

«В последние годы наша сборная по стендовой стрельбе постоянно занимает призовые места на международных соревнованиях. Этой весной мы провели лицензионный чемпионат мира в Алматы. Это говорит о том, что мы популяризируем этот вид спорта в нашей стране. Сегодня наша команда завоевала медаль на чемпионате мира в Баку. Поздравляю Марию Дмитриенко и Даниила Почивалова, которые стали третьими в смешанных командных соревнованиях» - сказал председатель комитета по делам спорта и физической культуры Ербол Мырзабосынов.

Лицензионный чемпионат мира по стрельбе в г. Баку (Азербайджан) стартовал 14 августа и продлится до 1 сентября 2023 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2034048-sbornaya-kazahstana-po-stendovoy-strelbe-zavoevala-bronzu-na-chempionate-mira-v-baku/

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