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Нурлан Исатаев стал чемпионом мира по дзюдо среди кадетов

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Нурлан Исатаев
Нурлан Исатаев. Фото: ijf.org

Представитель сборной Казахстана по дзюдо Нурлан Исатаев завоевал золотую медаль на чемпионате мира среди кадетов, который проходит в Загребе (Хорватия), передает NUR.KZ.

Спортсмен поднялся на первую ступень пьедестала в весовой категории до 55 килограммов. Отметим, что в полуфинале на татами сошлись сразу два казахстанца. Исатаеву противостоял Оралбек Байзак.

Победу в 1/2 одержал Исатаев. Байзак в свою очередь в финальном блоке выступил в схватке за третье место. К слову, он ее выиграл. Оралбек оказался сильнее серба Марко Йоргича.

Исатаев же в решающей схватке выиграл у грузина Мераби Самадашвили.

Таким образом, Казахстан в весе до 55 килограммов отметился сразу двумя медалями. Также Сабина Юлдашбекова принесла сборной "серебро". В весе до 40 килограммов в финале она уступила Патрисии Томанковой из Словакии.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2033760-nurlan-isataev-stal-chempionom-mira-po-dzyudo-sredi-kadetov/

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