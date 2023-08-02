Сборная Казахстана по велоспорту назвала состав на участие в чемпионате мира

Алексей Луценко. Фото: olympic.kz

Тренерский штаб сборной Казахстана по велоспорту огласил состав на участие в чемпионате мира, который пройдет в Глазго (Шотландия), сообщает пресс-служба Федерации.

Предстоящий ЧМ уникален тем, что объединит все мировые первенства по существующим дисциплинам в одно соревнование.

Команду по велоспорту на шоссе в элите представят Алексей Луценко, Евгений Федоров, Игорь Чжан, Глеб Брусенский, Дмитрий Груздев, Рината Султанова, Махаббат Умутжанова и Фаина Потапова. В категории андеров за призовые места поборются Андрей Ремхе, Максим Тараскин, Ильхан Достиев, Егор Стрельников, Николя Винокуров и Руслан Алиев.

Защищать цвета страны в велоспорте на треке будут Сергей Пономарев, Андрей Чугай, Артем Захаров и Рамис Динмухаметов.

Мировое первенство пройдет с 3 по 13 августа.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2030997-sbornaya-kazahstana-po-velosportu-nazvala-sostav-na-uchastie-v-chempionate-mira/