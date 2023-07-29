Казахстан не смог выйти в полуфинал чемпионата мира по фехтованию

Руслан Курбанов. Фото: olympic.kz

Итальянский Милан продолжает принимать чемпионат мира по фехтованию. В рамках турнира сборная Казахстана выступила в четвертьфинале командных соревнований среди мужчин, передает NUR.KZ.

Так, казахстанские шпажисты встретились со сборной Франции. К сожалению, пройти в полуфинал нашим фехтовальщикам не удалось.

Противостояние завершилось со счетом 45:26 в пользу французов. Теперь нашим спортсменам предстоит битва за более низкие места, чем тройка лучших.

Отметим, что нашу команду представляют Руслан Курбанов, Ерлик Сертай, Эльмир Алимжанов, Вадим Шарлаимов.

Напомним, ранее Руслан Курбанов сотворил историю. Он стал первым казахстанским фехтовальщиком, кому удалось завоевать медаль чемпионата мира. В индивидуальных соревнованиях он стал третьим.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2030549-kazahstan-ne-smog-vyyti-v-polufinal-chempionata-mira-po-fehtovaniyu/