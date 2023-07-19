Казахстан выступит на чемпионате мира по фехтованию в качестве лидера олимпийского рейтинга

Руслан Курбанов. Фото: olympic.kz

Обнародован состав сборной Казахстана по фехтованию на участие в чемпионате мира, который пройдет в Милане (Италия), передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Федерации.

В нем примут участие более 1000 спортсменов из 120 стран.

С апреля 2023 по апрель 2024 года проходит отборочный цикл к Олимпийским играм-2024 в Париже. И данный чемпионат дает возможность получить максимальное количество очков в олимпийской гонке.

На текущий день наша сборная мужской шпаги занимает лидирующую позицию в рейтинге и имеет хорошие шансы укрепить свои позиции в Милане.

ЧМ дает очки в олимпийский рейтинг как в командном, так и в индивидуальном зачете.

Всего на чемпионате мира будут представлены 14 казахстанских спортсменов.

Шпага

Руслан Курбанов

Эльмир Алимжанов

Вадим Шарлаимов

Ерлик Сертай

София Николайчук

Александра Тамбовцева

Владислава Андреева

Ульяна Писцова

Сабля

Артем Саркисян

Назарбай Саттархан

Жанат Набиев

Мухамедали Рахманали

Айгерим Сарыбай

Анастасия Гулик

Карина Доспай

Татьяна Приходько

Рапира

Тамирлан Калиев

Галим Нурумов

ЧМ пройдет с 22 по 30 июля.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2029303-kazahstan-vystupit-na-chempionate-mira-po-fehtovaniyu-v-kachestve-lidera-olimpiyskogo-reytinga/