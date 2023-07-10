Винокуров о травме Кавендиша на "Тур де Франс": Первое же падение привело к кошмару для него

Марк Кавендиш. Фото: SprintCycling

Генеральный менеджер велокоманды Astana Qazaqstan Team Александр Винокуров прокомментировал тяжелую травму Марка Кавендиша после падения на "Тур де Франс", сообщает пресс-служба команды.

"Это очень больно. Особенно после того, как ранее мы были так близки к победе. Но ничего не изменить, мы должны принять это, хоть и не просто это сделать после всех усилий и жертв, на которые Марк пошел, чтобы выйти на тот уровень, на котором он сейчас был.

У него были хорошие шансы выиграть этап на этом "Тур де Франс". На прошлой "Джиро" он падал гораздо чаще, а в итоге победил. А сейчас первое же падение привело к кошмару для него.

С каждым днем он чувствовал себя все лучше и лучше, он был настоящим мотиватором для своих товарищей, душой команды и в гонке, и вне ее. Огромное разочарование для Кавендиша, но также и для всех его болельщиков. Все хотели увидеть его 35-ю победу",- озвучил Винокуров.

Напомним, Кавендиш попал в завал на восьмом этапе многодневки. Случилось это за 60 километров до финиша. Он получил перелом ключицы. Теперь ему предстоит операция. Команда продолжила гонку вшестером, так как на четвертом этапе также из-за перелома ключицы сошел Луис Леон Санчес.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2028011-vinokurov-o-travme-kavendisha-na-tur-de-frans-pervoe-zhe-padenie-privelo-k-koshmaru-dlya-nego/