Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Винокуров о травме Кавендиша на "Тур де Франс": Первое же падение привело к кошмару для него

Опубликовано:

Марк Кавендиш
Марк Кавендиш. Фото: SprintCycling

Генеральный менеджер велокоманды Astana Qazaqstan Team Александр Винокуров прокомментировал тяжелую травму Марка Кавендиша после падения на "Тур де Франс", сообщает пресс-служба команды.

"Это очень больно. Особенно после того, как ранее мы были так близки к победе. Но ничего не изменить, мы должны принять это, хоть и не просто это сделать после всех усилий и жертв, на которые Марк пошел, чтобы выйти на тот уровень, на котором он сейчас был.

У него были хорошие шансы выиграть этап на этом "Тур де Франс". На прошлой "Джиро" он падал гораздо чаще, а в итоге победил. А сейчас первое же падение привело к кошмару для него.

С каждым днем он чувствовал себя все лучше и лучше, он был настоящим мотиватором для своих товарищей, душой команды и в гонке, и вне ее. Огромное разочарование для Кавендиша, но также и для всех его болельщиков. Все хотели увидеть его 35-ю победу",- озвучил Винокуров.

Напомним, Кавендиш попал в завал на восьмом этапе многодневки. Случилось это за 60 километров до финиша. Он получил перелом ключицы. Теперь ему предстоит операция. Команда продолжила гонку вшестером, так как на четвертом этапе также из-за перелома ключицы сошел Луис Леон Санчес.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2028011-vinokurov-o-travme-kavendisha-na-tur-de-frans-pervoe-zhe-padenie-privelo-k-koshmaru-dlya-nego/

Автор: Роман Кушпелев
Винокуров о травме Кавендиша на "Тур де Франс": Первое же падение привело к кошмару для него

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.