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Назван состав сборной Казахстана по плаванию на участие в чемпионате мира

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Адильбек Мусин
Адильбек Мусин. Фото: olympic.kz

В Фукуоке (Япония) состоится чемпионат мира-2023 по водным видам спорта. Сборная Казахстана по плаванию назвала состав на участие в мировом первенстве, сообщает Olympic.kz.

Квалификационный норматив выполнили четыре пловца. За медали мирового первенства будут бороться следующие спортсмены:

Адильбек Мусин (50, 100 метров баттерфляем, 100 метров вольным стилем);

Ксения Игнатова (50, 100, 200 метров на спине);

Диана Тасжанова (800, 1500 метров вольным стилем);

Аделаида Пчелинцева (50, 100 метров брассом).

В этом виде спорта соревнования начнутся 23 июля. И в первый день выступит Мусин на дистанции 50 метров.

Отметим, что также в рамках ЧМ по водным видам спорта розыгрыш медалей будет производиться в прыжках в воду, артистическом плавании, водном поло и плавании на открытой воде.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2027696-nazvan-sostav-sbornoy-kazahstana-po-plavaniyu-na-uchastie-v-chempionate-mira/

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