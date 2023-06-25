Казахстанские дзюдоисты завершили Grand Slam в Монголии с одной медалью

Абылайхан Жубаназар. Фото: ijf.org

Сборная Казахстана по дзюдо завершила свое выступление на крупном турнире серии Grand Slam в Улан-Баторе (Монголия). В активе нашей команда одна медаль, передает NUR.KZ.

В заключительный соревновательный день до финала дошел только один представитель казахстанской сборной.

Адиль Оразбаев в весовой категории свыше 100 килограммов смог квалифицироваться в схватку за третье место.

В этом раунде ему противостоял немецкий дзюдоист Лоссени Коне. Победу праздновал соперник - Оразбаев завершил соревнования на пятом месте.

Таким образом, наша сборная в Монголии завоевала только одну награду. Ее автором стал Абылайхан Жубаназар. Он стал третьим в весовой категории до 81 килограмма.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2026302-kazahstanskie-dzyudoisty-zavershili-grand-slam-v-mongolii-s-odnoy-medalyu/