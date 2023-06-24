Дзюдоист Абылайхан Жубаназар поборется за "бронзу" Grand Slam в Монголии

Абылайхан Жубаназар. Фото: ijf.org

В Улан-Баторе (Монголия) продолжается крупный мировой турнир по дзюдо серии Grand Slam. В очередной соревновательный день в финальный блок пробился казахстанец Абылайхан Жубаназар, передает NUR.KZ.

Наш спортсмен на турнире сразится за бронзовую медаль. Он дошел до малого финала в весовой категории до 81 килограмма.

В утешительном раунде дзюдоист оказался сильнее Аскербии Гербекова из Бахрейна.

За бронзовую медаль ему предстоит сразиться с Болор-Очиром Герелтуя (Монголия).

Отметим, что на данный момент сборная Казахстана не отметилась наградами. В первый день турнира наши дзюдоисты имели две возможности для завоевания медали. Однако Нурканат Серикбаев и Галия Тынбаева уступили в схватках за третье место.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2026215-dzyudoist-abylayhan-zhubanazar-poboretsya-za-bronzu-grand-slam-v-mongolii/