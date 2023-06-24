Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Дзюдоист Абылайхан Жубаназар поборется за "бронзу" Grand Slam в Монголии

Опубликовано:

Абылайхан Жубаназар
Абылайхан Жубаназар. Фото: ijf.org

В Улан-Баторе (Монголия) продолжается крупный мировой турнир по дзюдо серии Grand Slam. В очередной соревновательный день в финальный блок пробился казахстанец Абылайхан Жубаназар, передает NUR.KZ.

Наш спортсмен на турнире сразится за бронзовую медаль. Он дошел до малого финала в весовой категории до 81 килограмма.

В утешительном раунде дзюдоист оказался сильнее Аскербии Гербекова из Бахрейна.

За бронзовую медаль ему предстоит сразиться с Болор-Очиром Герелтуя (Монголия).

Отметим, что на данный момент сборная Казахстана не отметилась наградами. В первый день турнира наши дзюдоисты имели две возможности для завоевания медали. Однако Нурканат Серикбаев и Галия Тынбаева уступили в схватках за третье место.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2026215-dzyudoist-abylayhan-zhubanazar-poboretsya-za-bronzu-grand-slam-v-mongolii/

Автор: Роман Кушпелев
Дзюдоист Абылайхан Жубаназар поборется за "бронзу" Grand Slam в Монголии

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.