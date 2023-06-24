Дзюдо: Абылайхан Жубаназар завоевал "бронзу" Grand Slam в Монголии

Абылайхан Жубаназар (в синем). Фото: ijf.org

Казахстан завоевал первую медаль на крупном международном турнире по дзюдо, который в эти дни дни проходит в Улан-Баторе. Ее автором стал Абылайхан Жубаназар, передает NUR.KZ.

Спортсмен проявил себя в весовой категории до 81 килограмма. Он дошел до малого финала в своем дивизионе.

В утешительном раунде дзюдоист оказался сильнее Аскербии Гербекова из Бахрейна. За бронзовую медаль ему предстояло сразиться с Болор-Очиром Герелтуя (Монголия).

В итоге казахстанец смог одержать победу над своим оппонентом. Этот медальный успех стал первым для сборной Казахстана. Ранее ни один отечественный дзюдоист не смог подняться на пьедестал почета.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2026226-dzyudo-abylayhan-zhubanazar-zavoeval-bronzu-grand-slam-v-mongolii/