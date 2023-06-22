Объявлен состав сборной Казахстана по дзюдо на участие в Grand Slam в Монголии

С 23 по 25 июня в Улан-Баторе (Монголия) пройдет мировой турнир по дзюдо серии Grand Slam. Тренерский штаб сборной Казахстана назвал состав, сообщает пресс-служба Федерации.
За медали будут бороться 17 казахстанских дзюдоистов.
1. Нурканат Серикбаев (-60кг)
2. Шерзод Давлатов (-60кг)
3. Гұмар Кыргызбаев (-66кг)
4. Гұсман Кыргызбаев (-66кг)
5. Данияр Шамшаев (-73кг)
6. Жансай Смагулов (-73кг)
7. Руслан Мусаев (-81кг)
8. Абылайхан Жубаназар (-81кг)
9. Ермахан Ануарбеков (-90кг)
10. Аян Байгазы (-90кг)
11. Нурлыхан Шархан (-100кг)
12. Бекзат Шагатаев (-100кг)
13. Адиль Оразбаев (+100кг)
14. Нурсултан Каблан (+100кг)
15. Галия Тынбаева (до 48 кг)
16. Аруна Жангелдина (до 78 кг)
17. Камила Берликаш (+78 кг)
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2025937-obyavlen-sostav-sbornoy-kazahstana-po-dzyudo-na-uchastie-v-grand-slam-v-mongolii/