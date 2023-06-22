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Объявлен состав сборной Казахстана по дзюдо на участие в Grand Slam в Монголии

Опубликовано:

Жансай Смагулов
Жансай Смагулов. Фото: olympic.kz

С 23 по 25 июня в Улан-Баторе (Монголия) пройдет мировой турнир по дзюдо серии Grand Slam. Тренерский штаб сборной Казахстана назвал состав, сообщает пресс-служба Федерации.

За медали будут бороться 17 казахстанских дзюдоистов.

1. Нурканат Серикбаев (-60кг)

2. Шерзод Давлатов (-60кг)

3. Гұмар Кыргызбаев (-66кг)

4. Гұсман Кыргызбаев (-66кг)

5. Данияр Шамшаев (-73кг)

6. Жансай Смагулов (-73кг)

7. Руслан Мусаев (-81кг)

8. Абылайхан Жубаназар (-81кг)

9. Ермахан Ануарбеков (-90кг)

10. Аян Байгазы (-90кг)

11. Нурлыхан Шархан (-100кг)

12. Бекзат Шагатаев (-100кг)

13. Адиль Оразбаев (+100кг)

14. Нурсултан Каблан (+100кг)

15. Галия Тынбаева (до 48 кг)

16. Аруна Жангелдина (до 78 кг)

17. Камила Берликаш (+78 кг)

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2025937-obyavlen-sostav-sbornoy-kazahstana-po-dzyudo-na-uchastie-v-grand-slam-v-mongolii/

Автор: Роман Кушпелев
Объявлен состав сборной Казахстана по дзюдо на участие в Grand Slam в Монголии

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