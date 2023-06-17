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Дзюдоисты Данияр Шамшаев и Аскар Наркулов стали бронзовыми призерами Grand Slam в Астане

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Данияр Шамшаев
Данияр Шамшаев. Фото: Федерация дзюдо Казахстана

Сборная Казахстана по дзюдо завоевала еще две медали мирового престижного турнира категории Grand Slam в Астане. Отличились Данияр Шамшаев и Аскар Наркулов, передает NUR.KZ.

Оба спортсмена добились успеха в весовой категории до 74 килограммов.

Шамшаев на татами встретился с соотечественником Жансаем Смагуловым. В казахстанском дерби сильнее оказался Данияр, завоевавший бронзовую медаль.

Также третьим стал Аскар Наркулов. В схватке за третье место он одержал победу над Георгием Терашвили, который в Астане представлял команду из Грузии.

Таким образом, в активе сборной Казахстана уже четыре медали. Ранее первым стал Магжан Шамшадин (до 60 килограммов), а Гусман Кыргызбаев показал второй результат в весе до 66 килограммов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2025244-dzyudoisty-daniyar-shamshaev-i-askar-narkulov-stali-bronzovymi-prizerami-grand-slam-v-astane/

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