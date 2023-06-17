Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Дзюдо: три казахстанца будут биться за "бронзу" Grand Slam в Астане

Опубликовано:

Дзюдоист Жансай Смагулов
Жансай Смагулов. Фото: НОК Казахстана, Сали Сабиров

В Астане продолжается мировой турнир по дзюдо категории Grand Slam. Во второй соревновательный день три представителя сборной Казахстана будут биться за третье место, передает NUR.KZ.

При этом отметим, что в одной из схваток за бронзовую медаль состоится казахстанское дерби. В весовой категории до 73 килограммов на татами встретятся Жансай Смагулов и Данияр Шамшаев.

Смагулов в утешительном раунде оказался сильнее Акилы Гьякова из Косово. Магжан в свою очередь уступил в полуфинале россиянину Махадбеку Махадбекову, сохранив за собой шанс отметиться медалью.

На еще одну "бронзу" в этой категории претендует Аскар Наркулов. Его соперником будет Георгий Терашвили (Грузия).

Добавим, что в активе сборной пока две медали. Магжан Шамшадин стал чемпионом в весе до 60 килограммов, а Гусман Кыргызбаев взял "серебро" в весе до 66 килограммов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2025236-dzyudo-tri-kazahstantsa-budut-bitsya-za-bronzu-grand-slam-v-astane/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.