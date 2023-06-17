Дзюдо: три казахстанца будут биться за "бронзу" Grand Slam в Астане

Жансай Смагулов. Фото: НОК Казахстана, Сали Сабиров

В Астане продолжается мировой турнир по дзюдо категории Grand Slam. Во второй соревновательный день три представителя сборной Казахстана будут биться за третье место, передает NUR.KZ.

При этом отметим, что в одной из схваток за бронзовую медаль состоится казахстанское дерби. В весовой категории до 73 килограммов на татами встретятся Жансай Смагулов и Данияр Шамшаев.

Смагулов в утешительном раунде оказался сильнее Акилы Гьякова из Косово. Магжан в свою очередь уступил в полуфинале россиянину Махадбеку Махадбекову, сохранив за собой шанс отметиться медалью.

На еще одну "бронзу" в этой категории претендует Аскар Наркулов. Его соперником будет Георгий Терашвили (Грузия).

Добавим, что в активе сборной пока две медали. Магжан Шамшадин стал чемпионом в весе до 60 килограммов, а Гусман Кыргызбаев взял "серебро" в весе до 66 килограммов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2025236-dzyudo-tri-kazahstantsa-budut-bitsya-za-bronzu-grand-slam-v-astane/