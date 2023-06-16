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Дзюдоист Гусман Кыргызбаев принес Казахстану вторую медаль Grand Slam в Астане

Опубликовано:

Дзюдоист Гусман Кыргызбаев
Гусман Кыргызбаев. Фото: ijf.org

Казахстанский дзюдоист Гусман Кыргызбаев стал обладателем серебряной медали турнира категории Grand Slam в Астане. Это уже вторая награда в активе сборной Казахстана, передает NUR.KZ.

Дзюдоист дошел до финала в весовой категории до 66 килограммов. В этом раунде ему противостоял испанец Давид Гарсия Торне.

Схватка завершилась в основное время. Противник Кыргызбаева смог заработать один балл, который и стал победным. Гусман же завершил турнир на втором месте.

Добавим, что ранее Магжан Шамшадин выиграл золотую медаль в весе до 60 килограммов. Галия Тынбаева (до 48 килограммов) потерпела поражение в схватке за третье место.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2025154-dzyudoist-gusman-kyrgyzbaev-prines-kazahstanu-vtoruyu-medal-grand-slam-v-astane/

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