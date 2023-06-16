Дзюдоист Магжан Шамшадин завоевал "золото" Grand Slam в Астане

Магжан Шамшадин. Фото: Di Feliciantonio Emanuele / ijf.org

Сборная Казахстана по дзюдо отметилась первой медалью на турнире серии Grand Slam, который проходит в Астане. Автором награды стал Магжан Шамшадин, передает NUR.KZ.

Он стал лучшим в категории до 60 килограммов. В финале казахстанец встретился с Седриком Риволом из Франции.

Схватка получилась конкурентной и близкой. В основное время дзюдоисты не смогли отметиться результативными действиями.

В итоге борьба продолжилась в дополнительное время (до первого завоеванного очка). Более семи минут потребовалось борцам, чтобы определить между собой лучшего. Один балл заработал Магжан, став в итоге победителем.

Добавим, что ранее Галия Тынбаева (до 48 килограммов) потерпела поражение в схватке за третье место.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2025144-dzyudoist-magzhan-shamshadin-zavoeval-zoloto-grand-slam-v-astane/