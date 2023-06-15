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ЧА по велоспорту на треке: Рамис Динмухаметов стал серебряным призером

Опубликовано:

Рамис Динмухаметов
Рамис Динмухаметов. Фото: olympic.kz

В Нилае (Малайзия) продолжается престижный чемпионат Азии по велоспорту на треке. Очередную медаль сборной Казахстана принес Рамис Динмухаметов, передает NUR.KZ.

Казахстанец в очередной соревновательный день отметился серебряной наградой. Динмухаметов финишировал вторым в групповой гонке на выбывание.

Добавим, что в первый день казахстанская сборная поднялась на третью ступень пьедестала. Наши спортсмены показали третий результат в командной гонке преследования. На старт вышли Артем Захаров, Алишер Жумакан, Дмитрий Носков, Рамис Динмухаметов.

Также стоит отметить, что казахстанские юниоры также смогли отличиться. Они завоевали три серебряные медали в различных видах соревновательной программы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2024967-cha-po-velosportu-na-treke-ramis-dinmuhametov-stal-serebryanym-prizerom/

Автор: Роман Кушпелев
ЧА по велоспорту на треке: Рамис Динмухаметов стал серебряным призером

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