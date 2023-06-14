Сборная Казахстана по велоспорту на треке завоевала первую медаль чемпионата Азии

Артем Захаров. Фото: Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан

В Нилае (Малайзия) стартовал чемпионат Азии по велоспорту на треке. Сборная Казахстана на континентальном первенстве отметилась первой наградой, передает NUR.KZ.

Казахстанская национальная сборная отличилась в мужской командной гонке. Наши спортсмены показали третий результат.

Страну в этом виде соревновательной программы представили Артем Захаров, Алишер Жумакан, Дмитрий Носков, Рамис Динмухамедов.

Отметим, что на первом месте финишировала сборная Японии. Китай завоевал серебряную медаль.

Добавим, что также медалями отметились юниоры. И девушки, и парни принесли в копилку команды серебряные награды.

Чемпионат Азии по велоспорту на треке продлится до 19 июня.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2024760-sbornaya-kazahstana-po-velosportu-na-treke-zavoevala-pervuyu-medal-chempionata-azii/