В Астане в пятницу стартует мировой турнир Grand Slam по дзюдо

Qazaqstan Barysy Grand Slam. Фото: Федерация дзюдо Казахстана

В столице Казахстана 16-18 июня пройдет турнир мировой серии "Большой Шлем" по дзюдо Qazaqstan Barysy Grand Slam. Вход для казахстанских любителей этого вида спорта будет бесплатным.

Казахстан получил право на проведение одного из этапов Grand Slam в течение ближайших четырех лет (с 2023 по 2026-й годы включительно) в феврале текущего года. И в пятницу в Астане стартует первый из четырех казахстанских ивентов: турнир, на котором соберутся сильнейшие дзюдоисты мира, пройдет в столичном спортивном комплексе "Барыс Арена", вмещающим 11,5 тыс. зрителей. Организаторы вправе рассчитывать на аншлаг, поскольку национальная федерация дзюдо решила сделать вход на престижный турнир с участием звезд мирового дзюдо бесплатным.

К настоящему времени завершилась официальная регистрация участников астанинского соревнования, вошедшего в календарь Международной федерации дзюдо (IJF). Зрители в столице Казахстана смогут увидеть выступления 344 спортсменов из 43 стран мира, из мировых лидеров в Qazaqstan Barysy Grand Slam примут участие олимпийские чемпионы и призеры Летних Игр Нора Гьякова (Косово), Фабио Базиле (Италия), Кисикью Сарах (Франция), Гурам Тушушвили (Грузия), Ван Дайк Санни (Нидерланды), Одетте Гюффрид (Италия).

Казахстанские дзюдоисты. Фото: Федерация дзюдо Казахстана

Также в Астане выступят чемпионы мира Ассунто Скутто (Италия), Неманья Майдов (Сербия) и Бека Гвиниашвили (Грузия). Честь Казахстана будут защищать серебряный призер чемпионата мира Гусман Кыргызбаев, бронзовый призер чемпионата мира Абиба Абужакынова, победители нескольких мировых турниров Grand Slam и Гран-при Жансай Смагулов, Нурканат Серикбаев, Данияр Шамшаев, Галия Тынбаева, Ислам Бозбаев и многие другие – соревнования пройдут в 14 весовых категориях (по 7 у мужчин и у женщин) и казахстанская делегация на правах хозяйки соревнований выставит по 4 представителя в каждом из весов.

Напомним, что серия Grand Slam является одним из отборочных турниров на Олимпийские Игры: между победителями и призерами "Большого Шлема" распределяются рейтинговые очки, которые затем суммируются при определении участников олимпийского турнира по дзюдо. Победители ивентов серии Grand Slam получают по 1 тысяче баллов, серебряные призеры – по 700, бронзовые – по 500 очков. Первые два казахстанских этапа станут отборочными турами на Олимпиаду в Париже 2024 года, причем второй из них, летом следующего года, будет заключительным в этой борьбе, этапы 2025-го и 2026-го дадут баллы на путевки в Лос-Анджелес-2028.

Казахстанские дзюдоисты. Фото: Федерация дзюдо Казахстана

Что касается графика соревнований, то каждый из трех дней первого Qazaqstan Barysy Grand Slam будет медальным, поскольку участники определенных весовых категорий пройдут за него весь путь по сетке, до финалов. В пятницу, 16 июня, помимо церемонии открытия (16:00) зрители с 10 часов утра смогут наблюдать за отборочными соревнованиями у женщин в весовых категориях до 48 кг, до 52 кг и до 57 кг, а у мужчин в дивизионах до 60-ти и до 66 кг. После церемонии открытия, в 17:00 во всех этих пяти весовых категориях пройдут финальные схватки.

Аналогичным образом пройдут соревнования и в субботу, 17 июня – отборы в весе до 63-х и до 70 кг у женщин и до 73-х и до 81-го кг у мужчин начнутся с 10:00 по местному времени, финалы в этих дивизионах начнутся с 17:00. В воскресенье, 18 июня, отборы в 10 утра стартуют в весах до 78-ми и свыше 78-ми кг у женщин, а также в весах до 90, до 100 и свыше 100 кг у мужчин. Финальные поединки в этих категориях, завершающие программу Qazaqstan Barysy Grand Slam, также начнутся в пять часов вечера. Федерация дзюдо Казахстана и международная федерация дзюдо (IJF) приглашают жителей и гостей столицы РК посетить этот праздник спорта.

Казахстанские дзюдоисты. Фото: Федерация дзюдо Казахстана

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2024948-v-astane-v-pyatnitsu-startuet-mirovoy-turnir-grand-slam-po-dzyudo/