Чемпионат Азии по велоспорту на шоссе: в активе Казахстана уже четыре "золота"

Юниорская борная Казахстана по велоспорту на шоссе. Фото: Пресс-служба Федерации

В Районге (Таиланд) продолжается чемпионат Азии по велоспорту на шоссе. Казахстанские велогонщики отметились на континентальном турнире уже четырьмя медалями, передает NUR.KZ.

Все они являются золотыми. Так, юниоры в смешанной командной эстафете стали чемпионами Азии. Страну представили Алик Батырхан, Мансур Бейсембай, Михаил Подлужный, Виктория Марчук, Екатерина Удовыкина и Евгения Заам. Они преодолели дистанцию за 42 минуты, 22.153 секунды.

Затем юниор Михаил Подлужный одержал победу в индивидуальной гонке с раздельным стартом, показав результат 38 минут, 46.35 секунды на дистанции 30 километров..

Сегодня, 9 июля, Андрей Ремхе стал чемпионом Азии в индивидуальной гонке с раздельным стартом среди андеров (U23). Он преодолел 30 километров за 36 минут, 11.058.

Добавим, что ранее национальная сборная выиграла "золото" в командных соревнованиях среди микст-составов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2024117-chempionat-azii-po-velosportu-na-shosse-v-aktive-kazahstana-uzhe-chetyre-zolota/