Казахстан завоевал "золото" чемпионата Азии по велоспорту на шоссе

Евгений Федоров. Фото: UCI

Сборная Казахстана по велоспорту на шоссе завоевала золотую медаль на чемпионате Азии, который сегодня, 7 июня, стартовал в городе Районг (Таиланд), передает NUR.KZ.

Первую награда казахстанские велогонщики завоевали в командных соревнованиях среди микст-составов.

Наша сборная преодолела дистанцию за один час 13 минут 27 секунд. Данный результат и принес команде первое место.

За сборную Казахстана в гонке участвовали Рината Султанова, Игорь Чжан, Евгений Федоров, Дмитрий Груздев, Махаббат Умутжанова, Марина Кузьмина.

Второе место осталось за Узбекистаном. Сборная Китая показала третий результат.

Чемпионат Азии по велоспорту на шоссе продлится до 13 июня.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2023763-kazahstan-zavoeval-zoloto-chempionata-azii-po-velosportu-na-shosse/