Рита Бакишева вышла в 1/8 финала чемпионата мира по таеквондо

Рита Бакишева. Фото: ДРС

В Баку (Азербайджан) продолжается чемпионат мира по таеквондо. В очередной соревновательный день казахстанка Рита Бакишева вышла в 1/8 финала турнира, передает NUR.KZ.

Спортсменка на мировом первенстве представляет страну в весовой категории до 46 килограммов.

В стартовом поединке она оказалась сильнее испанки Сары Лимы. Бакишева выиграла в двух раундах.

За выход в четвертьфинал ей предстоит сразиться с Джуельет Лахуд, которая выступает за Австралию.

Добавим, что также сегодня на даняг выходил Жавохирхон Исламов (до 54 килограммов). В 1/16 он проиграл Халеду Хакиму (Германия).

Наша сборная на турнире пока не завоевала медалей.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2023125-rita-bakisheva-vyshla-v-18-finala-chempionata-mira-po-taekvondo/