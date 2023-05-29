Казахстан завершил первый день ЧМ по таеквондо без медалей

Мария Севостьянов. Фото: instagram.com/qaz.tkd/

Сегодня, 29 мая, в Баку (Азербайджан) стартовал чемпионат мира по таеквондо. В стартовый соревновательный день сборная Казахстана не смогла завоевать медали, передает NUR.KZ.

Сегодня медали разыгрываются в двух весовых категориях: до 57 килограммов у женщин и до 68 килограммов у мужчин.

В первом поединке Мария Севостьянова оказалась сильнее чешки Анны Флегровой. Однако во втором круге потерпела поражение от бразильянки Марии Лимы.

Также с победы стартовал и Эльдар Биримбай. На старте он уверенно победил Мусу Омара из Габона. Но затем уступил испанцу Хавьеру Пересу.

Таким образом, сборная Казахстана завершила первый день ЧМ без наград.

Всего на даянге в Баку выступят 16 казахстанских таеквондистов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2022504-kazahstan-zavershil-pervyy-den-chm-po-taekvondo-bez-medaley/