Чемпионат мира по таеквондо: перепишет ли Казахстан историю?

Жансель Дениз. Фото: Сали Сабиров, olympic.kz

Завтра, 29 мая, в Баку (Азербайджан) стартует чемпионат мира по таеквондо. Сборную Казахстана на нем представят 16 спортсменов. О перспективах команды на турнире - в материале корреспондента NUR.KZ.

Казахстан в данном виде спорта имеет хорошие традиции. Наши спортсмены завоевывали награды и на мировом первенстве, и на Олимпийских играх. При этом казахстанские таеквондисты добивались успеха на многих международных турнирах.

Впервые на ЧМ Казахстан отметился наградой в 1999 году. Адильхан Сагындыков финишировал третьим в весовой категории до 84 килограммов. Лия Нуркина повторила успех через четыре года. На ЧМ-2003 спортсменка завоевала "бронзу" в категории до 67 килограммов.

Самым успешным для нашей сборной стал чемпионат мира в 2007 году. Сразу троим казахстанцам удалось попасть на пьедестал почета. Третьими стали Аслан Батыкулов (до 54 килограммов), Назгуль Тажигулова (до 51 килограмма) и Арман Чилманов (до 84 килограммов).

Арман Чилманов. Фото: olympic.kz

К слову, Чилманов является самым титулованным таеквондистом Казахстана. Он дважды становился призером на ЧМ (во второй раз он взял "бронзу" в 2009). В 2008 спортсмен завоевал бронзовую награду на Олимпиаде в Пекине. Дополняют его богатую коллекцию медалей пять наград, завоеванные на чемпионате Азии, и три с Азиады.

Возвращаясь к теме чемпионата мира, то после второй "бронзы" Чилманова наступило затишье. Лишь через восемь лет Кайрат Сарымсаков (до 74 килограммов) показал третий результат. В 2019 году он повторил свое достижение, став двукратным призером ЧМ.

Кайрат Сарымсаков. Фото: olympic.kz

В общей сложности наши таеквондисты на мировом первенстве завоевали восемь бронзовых наград. И на предстоящем турнире у казахстанской сборной есть все шансы переписать историю.

На даянг в Баку выйдут 16 казахстанцев. Состав выглядит следующим образом:

Женщины:

- Рита Бакишева (до 46 кг);

- Ботагоз Капанова (до 49 кг);

- Азиза Каражанова (до 53 кг);

- Мария Севостьянова (до 57 кг);

- Назым Махмутова (до 62 кг);

- Нурай Хусаинова (до 67 кг);

- Жансель Дениз (до 73 кг);

- Ракони Бимырза (свыше 73 кг).

Мужчины:

- Жавохирхон Исламов (до 54 кг);

- Самирхон Абабакиров (до 58 кг);

- Нурбек Газез (до 63 кг);

- Эльдар Биримбай (до 68 кг);

- Нурканат Кожахмет (до 74 кг);

- Нурлан Мырзабаев (до 80 кг);

- Смайыл Дуйсебай (до 87 кг);

- Руслан Жапаров (свыше 87 кг).

Сборная провела серьезную подготовку перед участием в ЧМ. Спортсмены прошли сборы. Также команда выступала на различных промежуточных турнирах, на которых отметилась медалями. Так, например, Казахстан на рейтинговом турнире Slovenia Open, который прошел в Любляне (Словения), завоевал 25 медалей различного достоинства. Это позволило занять первое общекомандное место.

По итогам различных стартов сформировался костяк сборной. Те же Дуйсебай, Жапаров и Дениз представляют страну на международном уровне уже длительное время. Причем стоит отметить, что данные таеквондисты выступают стабильно, принося стране награды.

Руслан Жапаров. Фото: olympic.kz

Хорошо себя показывают в последнее время Абабакиров, Газез, Биримбай, Бакишева. Так что состав тренерский штаб выбрал боевой и способный на достижение успеха.

Завтра, 29 мая, от нашей сборной выступят Мария Севостьянова и Эльдар Биримбай.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2022342-chempionat-mira-po-taekvondo-perepishet-li-kazahstan-istoriyu/