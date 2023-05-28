Казахстан завоевал второе "золото" на этапе Кубка мира по стендовой стрельбе

Мария Дмитриенко. Фото: olympic.kz

Алматы продолжает принимать рейтинговый этап Кубка мира по стендовой стрельбе. В очередной соревновательный день сборная Казахстана отметилась второй золотой медалью, передает NUR.KZ.

На этот раз наши стрелки завоевали "золото" в дисциплине "трап" среди смешанных команд. В этом виде программы выступили Мария Дмитриенко и Виктор Хасянов.

Второе место осталось за командой Турция-2. Замкнула тройку лучших сборная Ирана.

Добавим, что в активе нашей сборной уже три медали. Ранее "золотом" отметилась Асем Орынбай, выиграв соревнования в "ските". Также она вместе с Эдуардом Ещенко финишировали вторыми в "ските" среди смешанных команд.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости казахстанского и мирового спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2022339-kazahstan-zavoeval-vtoroe-zoloto-na-etape-kubka-mira-po-stendovoy-strelbe/