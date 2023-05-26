Суниса Ли показала фигуру в светлом гимнастическом купальнике

Суниса Ли. Фото: instagram.com/sunisalee/

Американская гимнастка Суниса Ли на своей странице в Instagram опубликовала новое фото. На нем спортсменка предстала в гимнастическом купальнике, передает NUR.KZ.

В комментариях подписчики отметили, что цвет Сунисе очень идет. Также фолловеры осыпали ее комплиментами: "Красивая", "Прекрасная", "Так нежно и красиво", "Принцесса", "Тебе нужна роль в кино".

На последних Олимпийских играх в Токио Суниса Ли завоевала три медали. Представительница сборной США по спортивной гимнастике стала первой в многоборье, второй в командных соревнованиях и третьей в упражнениях на разновысоких брусьях.

Гимнастка является одним из мировых лидеров на данный момент. Она побеждала не только на Играх, но и на чемпионате мира. В спорт же она пришла в шестилетнем возрасте. Сейчас Сунисе 20 лет.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2022244-sunisa-li-pokazala-figuru-v-svetlom-gimnasticheskom-kupalnike/