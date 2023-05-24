Пловчиха Луана Алонсо показала шикарную фигуру в черном купальнике

Луана Алонсо. Фото: instagram.com/luanalonsom/

19-летняя парагвайская пловчиха Луана Алонсо на своей странице в Instagram поделилась с подписчиками откровенным фото в открытом черном купальнике, передает NUR.KZ.

Спортсменка сделала фото в Мексике. На фотографии она позирует на фоне пляжа и моря. Черный купальник подчеркнул пикантные формы Алонсо.

Парагвайская пловчиха только-только начинает покорять мировое плавание. Крупных международных успехов у Алонсо пока нет. Однако, несмотря на юный возраст, она сумела пробиться на Олимпийские игры-2020 в Токио.

На дистанции 100 метров баттерфляем Алонсо, к сожалению, не смогла пробиться в финал. Она заняла итоговое 28 место. Отметим, что Луана является мультирекордсменкой Парагвая.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2021927-plovchiha-luana-alonso-pokazala-shikarnuyu-figuru-v-chernom-kupalnike/