Казахстан завоевал вторую медаль на этапе Кубка мира по стендовой стрельбе

Асем Орынбай. Фото: olympic.kz

В Алматы продолжается этап Кубка мира по стендовой стрельбе. Сборная Казахстана отметилась на крупном международном турнире второй завоеванной наградой, передает NUR.KZ.

На этот раз наши спортсмены финишировали вторыми в "ските" среди смешанных команды. Сборную Казахстана в этом виде соревновательной программы представили Эдуард Ещенко и Асем Орынбай. В финале наши стрелки уступили команде Италия-2.

В матче за третье место первый состав Италии оказался сильнее Великобритании.

Отметим, что данная медаль стала второй для сборной Казахстана на ЭКМ. Днем ранее первое место заняла Асем Орынбай в дисциплине "скит".

Всего нашу команду представляют 20 спортсменов. В турнире же принимают участие стрелки из 42 стран мира. Завершатся соревнования 29 мая. Данный ЭКМ является рейтинговым турниром.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2021925-kazahstan-zavoeval-vtoruyu-medal-na-etape-kubka-mira-po-stendovoy-strelbe/