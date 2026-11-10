Анель Ташбай принесла сборной Казахстана второе золото юношеских Олимпийских игр
Опубликовано:Қазақ тілінде оқу
Велогонщица Анель Ташбай принесла сборной Казахстана второе золото на юношеских Олимпийских играх 2026 года, которые принимает Дакар, передает корреспондент NUR.KZ.
Спортсменка одержала победу в индивидуальной гонке с раздельным стартом. Она преодолела дистанцию 8,5 км за 11 минут 32,57 секунды. Второй финишировала словачка Каролина Гайдукова (+5,05). Замкнула тройку призеров россиянка Ангелина Новолодская (+11,08).
В аналогичной мужской гонке во вторник казахстанец Глеб Новиков занял шестое место.
Теперь в активе национальной команды два золота и одна бронза на юношеской Олимпиаде-2026. Ранее на высшую ступень пьедестала поднялась дзюдоистка Фатима Супыгалиева. Третье место занял триатлонист Рамазан Айнегов.
В общекомандном медальном зачете сборная Казахстана поднялась на 22-е место. Соревнования в Сенегале продлятся до 13 ноября.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/olympiad/2454726-anel-tashbay-prinesla-sbornoy-kazahstana-vtoroe-zoloto-yunosheskih-olimpiyskih-igr/
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