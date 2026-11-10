Анель Ташбай принесла сборной Казахстана второе золото юношеских Олимпийских игр

Велогонщица Анель Ташбай принесла сборной Казахстана второе золото на юношеских Олимпийских играх 2026 года, которые принимает Дакар, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсменка одержала победу в индивидуальной гонке с раздельным стартом. Она преодолела дистанцию 8,5 км за 11 минут 32,57 секунды. Второй финишировала словачка Каролина Гайдукова (+5,05). Замкнула тройку призеров россиянка Ангелина Новолодская (+11,08).

В аналогичной мужской гонке во вторник казахстанец Глеб Новиков занял шестое место.

Теперь в активе национальной команды два золота и одна бронза на юношеской Олимпиаде-2026. Ранее на высшую ступень пьедестала поднялась дзюдоистка Фатима Супыгалиева. Третье место занял триатлонист Рамазан Айнегов.

В общекомандном медальном зачете сборная Казахстана поднялась на 22-е место. Соревнования в Сенегале продлятся до 13 ноября.

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