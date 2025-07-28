Елдос Сметов сделал заявление об участии в следующей Олимпиаде

Победитель Олимпийских игр в Париже Елдос Сметов в Instagram высказался об участии в следующей Олимпиаде, которая пройдет в США, передает NUR.KZ.

Сметов опубликовал пост, приуроченный к годовщине его победы в Париже - 27 июля 2024 года Елдос Сметов принес Казахстану единственное золото Олимпиады-2024.

"Ровно год назад я осуществил свою мечту и стал олимпийским чемпионом. Каждая из трех Олимпиад для меня особенная, но золото Парижской Олимпиады все же занимает особое место - это день, когда все мои упорные труды окупились", - отметил Сметов.

Спортсмен добавил, что многим пожертвовал и многим рисковал, чтобы достичь таких высот. Только после золотой олимпийской медали он, по его признанию, смог наконец начать посвящать свою жизнь себе, родным и близким.

"Парижское золото показало, что нет того, чего мы не можем достичь. Хочу повторить эту победу в Лос-Анджелесе в 2028 году. Сделаю все возможное для этого", - заключил Сметов.

Отметим, у Сметова есть еще две олимпийские медали - на Рио-2016 он стал серебряным призером, на Токио-2020 - бронзовым.

Добавим, что 32-летний Сметов - первый олимпийский чемпион по дзюдо в истории Казахстана.

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